バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「【事前CTM抽選販売】METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO]」(39,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月27日(火)16時～1月29日(木)23時の期間、事前抽選販売の受け付けが行われ、2026年1月30日(金)当選発表、2026年3月発送予定。

「アムロ・レイ」の駆るGUNDAM──。METAL BUILD「Hi-νガンダム」が、新規造形のファンネルジョイントパーツと、青を基調とした彩色に一新され、イベント開催記念商品として登場する。

METAL BUILD「Hi-νガンダム」が、新規パーツの追加と、全身のカラーリングを変更した新たな姿で登場。新規パーツによるフィン・ファンネルを片側に寄せた懸架や、各部展開でのフォルム変化と合わせて、様々なシルエットでのディスプレイが可能に。

また、ファンネルラックとの取り付けジョイントパーツは、換装を前提とした着脱しやすい新規構造が採用されている。

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』とは 『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』は、1988年公開の劇場版アニメ『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の原作小説。富野由悠季監督自らが執筆した本作は、映画版とは異なる展開となっている。シャアとアムロの最終決戦という骨格は共通しながらも、より人間ドラマに焦点を当てた、もう一つの「逆襲のシャア」として知られる作品だ。

(C)創通・サンライズ