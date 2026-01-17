冬は白菜が大活躍。常に野菜室にストックしている家庭も少なくないと思いますが、今回は、全農広報部(@zennoh_food)さんのX投稿から、白菜1/4をどーんと美味しくいただくレシピを紹介します。

やけくそではないです。白菜の丸焼き🔥

白菜1/4の葉の間にベーコンを挟んで焼くと、ベーコンの塩気とだしがしみしみで、焼き目の香ばしさに白菜の甘みととろっと食感が〇×△□◎…❣😍(略訳:たまらない)。調理方法は簡単。中火で各面(断面2面+外側の3面)を5分ずつ焼いてしんなりしたら完成です✨

(@zennoh_foodより引用)

白菜とベーコンって、最高の組み合わせですよね。しかも、1/4を丸焼きにするとはなかなかダイナミックな。作る手間は最小限なのに、満足感たっぷりなのが嬉しいですね。

材料は、白菜1/4とベーコン10枚。

白菜の葉の間に、ベーコンを挟みます。

あとはフライパンで焼くだけ。

断面2面と外側を、中火で5分ずつ焼いてしんなりしたら完成です!

味付けはベーコンの塩気だけ。白菜の甘味との相性は抜群で、とっても美味しそうです!

このレシピに、SNSでは「なんじゃこれは!!!!やってみる価値は……ある!」「豪快だけど美味しそう〜!!」「これのためだけにベーコンを買いたくなるな〜笑」「シンプルで美味しそう」といった声が多数寄せられています。

白菜とベーコンさえあればできちゃう「白菜の丸焼き」。ぜひお試しください!!