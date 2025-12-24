寒い日の朝は、何かあったか～いものを食べたいですよね。そこで、朝から「茶碗蒸し」はいかがでしょうか? 時間がなくても大丈夫。3分あれば作れちゃうんです!

中の人の朝の定番、簡単レンチンマグカップ茶碗蒸し♪

卵1個、割烹白だし大さじ1、カップ1/2のお水を耐熱マグカップで優しく混ぜたら、

500Wのレンジで2分、足りなければ10秒を目安に追い加熱。

濾さなくてOK、慣れたら目分量でも◎

すが入っても美味しさは変わらないので、ぜひお試しください～!

(@yamaki_officialより引用)

3分で茶碗蒸しが食べられるなんて、「カップラーメンか!」と思う速さですね。しかもこの完成度、すごくないですか?

材料(1人分)はこちら。

卵1個、ヤマキ割烹白だし大さじ1、お水1/2カップです。まずは、マグカップに材料をすべて入れます。

優しく混ぜ混ぜして、500wのレンジへ。

あとは、500wのレンジで2分加熱するだけなんです! もし、加熱が足りなければ10秒を目安に追い加熱してくださいね。

この投稿に、SNSでは「おお、これは簡単そうですね～」「面倒くさがりで 料理自信ないわたしでも 出来そう」「”すが入っても” という言葉が心強く、励まされました 茶碗蒸し大好きなので作ってみます!」といった声が続々と寄せられ、執筆時点までに2.4万ものいいねを獲得しています。

寒いとき、忙しいとき、疲れているときに重宝する「簡単レンチンマグカップ茶碗蒸し」。ぜひ、お試しください!