サツマイモのおいしい季節がやってまいりました。焼き芋、天ぷら、大学芋など美味しい食べ方はたくさんありますが、今回は、ちょっと新しいおやつレシピを紹介します。教えてくれるのは、神奈川県三浦半島でさつまいも、枝豆、とうもろこし、ブルーベリー等の生産・販売を手掛ける「岩崎ファーム」さんです!

さつまいもをスライサーで薄く切り、丸めて爪楊枝で固定。180℃の油でこんがり黄金色になるまで揚げ、ハチミツをかけると、カリッと美味しく仕上がります

(@iwasakifarmより引用)

なんて美味しそうなサツマイモ。飴でできた薔薇の花のような、サクサクパリパリのミニクロワッサンのようなこのビジュアル、たまりませんね!!

この画像がポストされると、「なんですかこれは」「めちゃめちゃ豪華なおやつですね」「お花みたいでかわいい♡」「天才の所業」「こんなのもう優勝確定してる、、、」とたちまち話題に。

また、「今から作る」「明日絶対作ろう」といった声も多く、実際に作ってみた人は、「ダメです。これ人が終わる味してる。 秋の宝石箱過ぎてダメ。ほんまダメ。ふとる!!!!!!!!!!!!!!!手が!!!止まらない!!!!!!!」「美味しかったです!ありがとうございます」「レシピの掲載ありがとうございます!とても美味しかった」と大絶賛!! 執筆時点までに19万ものいいねが寄せられています。

これは、今年一番の人気レシピとなる予感大。みなさんもぜひ、試してみてくださいね。