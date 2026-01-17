ファミリーレストランのジョイフルは、1月より大人気放送中のTVアニメ『Fate/strange Fake』とのコラボキャンペーンを2月3日から3月3日まで開催する。

本コラボキャンペーンでは、アニメに登場するキャラクター、「アーチャー」と「ランサー」をメインに描き下ろしたオリジナルのビジュアルを始め、店舗への来店とお食事(2,500円)でもらえるコラボ限定オリジナルポストカード、ジョイフルのアプリ・各SNSと連動した、コラボオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンなど、作品のファンには見逃せないスペシャルコンテンツがいっぱいだ。

コラボ限定オリジナルポストカードは、「アヤカ・サジョウ」と「セイバー」のTVシリーズ ティザービジュアル［US ver.］をモチーフしたデザインと、「アーチャー」と「ランサー」がジョイフルロゴ入りフォークとナイフを手に持ったデザイン。

キャンペーン期間中、合計2,500円以上のイートイン・テイクアウトのレシートで応募すると、抽選で500名にアニメのTVシリーズ ティザービジュアル［US ver.］がデザインされたジョイフルのデジタルお食事券500円分がプレゼントされる。

また、キャンペーン期間中は「ジョイフル公式アプリ」の来店スタンプがオリジナルデザインになる。

ジョイフルの「X」公式アカウントをフォローし、キャンペーン投稿に「#マスタージョイフルへ集合」をつけて、引用ポストして応募すると、抽選で30名に描き下ろしの「オリジナル アクリルスタンド2体セット」がプレゼントされる。

キャンペーン期間中、合計2,500円以上のイートイン・テイクアウトのレシートで、抽選で30名にはマスターとサーヴァント達がデザインされたコラボオリジナルデザインクリアボトルが、抽選で500名には「アヤカ・サジョウ」と「セイバー」のTVシリーズキービジュアル ［Day ver.］がデザインされたジョイフルのデジタルお食事券500円分がプレゼントされる。

さらに、キャンペーン期間中、対象商品をECサイトで購入した方に抽選で50名にコラボ限定オリジナルポストカードがプレゼントされる。

