奈良公園でホルンを吹くと、何が起こるかご存知でしょうか?

こうなるんです!

おはようございます。 朝から元気いっぱいです。

(@KASUGASHRINEより引用)

森の中を一斉に駆けていく鹿の群れ。いったい何頭いるのか分かりませんが、すごい迫力ですね。この光景に、「キャ〜!!どうしたの〜?」「うぁーどこに行くのかな…」「????ななななんだ?」と驚きの声がちらほら。

実はこれ、奈良では有名な「鹿寄せ」というもの。奈良市観光協会が主催するもので、奈良公園にある「飛火野(とびひの)」という広大なエリアでホルンを吹くと、森の中から鹿が次々に現れ、集まってくるんです。動画に映っている群れは、ほんの一部です。

「鹿さん達が元気そうで嬉しいです!」という声も寄せられていましたが、なんだか朝のホームルームみたいですね。ちなみに、鹿寄せは一年中行われているものではないのですが、冬は特に人気なのだとか。寒い朝の澄んだ空気の中で行われることが多く、ホルンの音がよく響くのだとか。

優しくも深いホルンの音色と、それに呼び寄せられる神の使い。現地で目撃すると、その幻想的な光景に感動するのだそう。どんな音色なのか、どのくらい鹿が集まってくるのか、ぜひ、現地でお確かめください!