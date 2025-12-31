今年も残すところあとわずか。間もなく2026年がスタートします。そこで、一足早く2026年の祝日をチェックしてみましょう!!

＼🎌2026年の「祝日」はいつ?🐎/

現在、法律によって国民の祝日は、年間16日あります。

2026年の祝日はいつなのか、また、それぞれの祝日の趣旨や経緯についても、ぜひご覧ください!

(@gov_onlineより引用)

政府広報オンラインによると、2026年の祝日は全部で16日。

こうして見ると、まず、9月のシルバーウィークの5連休にびっくり。来年は、5連休が2回もあるんです! 今から、旅行の計画を練らねば。思い切って、海外に行くのもいいかもしれませんね。さらに、1月、2月、3月、7月、10月、11月には3連休も。

これには、「一つも日曜日と被ってない、さらに9月は国民の祝日まで! 優秀すぎる」「シルバーウィークがあるのが楽しみすぎます」「ゴールデンウィークとシルバーウィークががっつりあるから何か有効に使いたいわね」「さてどこにお出かけしようか」と、喜びと期待の声が続々と寄せられています。

しかし、仕事柄祝日も連休も関係ない! という人も多く、「サービス業だから自分関係ないけどw」「元旦以外の祝日は、全部出勤日だから関係無いよって人多いよね」という声や、ハッピーマンデー法によって連休にすることに対し、「祝日が減って有給休暇増える方が良いんだけどな。人が分散されるし」「連休よりも、火水木のどこかに単独休日ある方が絶対いいと思うんだけどな」「交通機関や観光地などの混雑を考えると。それよりも、分散休暇を取れる法律を」という意見も寄せられていました。確かに、旅行先で渋滞したり、長蛇の列に並んだり、人ごみにのまれるのも嫌ですよね。

さて、改めて年間カレンダーを見てみると、6月と12月には祝日がないことに気づきます。すると、「6月に雨の日作りませんか」「6月と12月になんか欲しいですね……『ぐうたらの日」とか」「夏至と冬至も祝日にしませんか? これで6月と12月に祝日無い問題が解決します」と、なんとか祝日を設けようとする動きが(笑)。

12月は年末年始のお休みがあるとして、6月は完全に土日以外のお休みがないですし、何かと憂鬱な季節。せめて、6月だけでも……。いつか、みなさんの意見が反映されるといいですね。

なお、「国民の祝日」とその趣旨や経緯については、政府広報オンラインでチェックしてみてくださいね。