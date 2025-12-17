ボンボンドロップシールをはじめ、シール帳に集めたりシール交換を楽しむ「シールブーム」が世代を問わず話題になっています。とはいえ人気のシールは品薄、交換したいけどシールがないということも……。

イラストレーターの326(ミツル)さん(@nakamura326)がXに投稿した「シールの画像」が話題になっています。

「最近はシール不足らしいので 一足早いクリスマスプレゼントの一環としてUPするので好きに使ってください みんなが幸せになりますように」というコメントと共に投稿された画像は、シールシートを購入し、自宅のプリンターで印刷すればシールになるというもの。

さらにその後には、2L版のコンビニプリントで印刷できるサイズの画像も投稿されています。

このうれしいプレゼントには、3000件以上のいいね、そして多くのコメントが寄せられています。

また音楽グループ「19」のメンバーだった326さんは、平成女児にとってあこがれの存在。「うわぁー懐かしいー!ミツルっぽい〜と思ったら本人様だった! これは私が欲しい!」「太っ腹すぎます めちゃくちゃ世代なので懐かしい」「ミツルのイラストは青春でした」と喜びの声が続々。

「中学生だった自分を思い出しました 小学生の娘が平成レトロブームなので印刷してシール作って楽しみます」「色々なタッチがあるので子どもたちも喜びそうです 私もスマホ裏に潜ませたいと思います」と、子どもだけでなく自分も楽しみます、というコメントも多数寄せられています。