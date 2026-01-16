世代や国籍を越えて夢を目指す男同士の絆を描くTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(16日スタート、毎週金曜22:00～)に出演する7人組ボーイズグループ・NAZE(ネイズ)。昨年9月6日に開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にて、初パフォーマンスを披露した7人にインタビューし、出演の感想やグループの魅力、ドラマへの意気込みなどを聞いた。

『DREAM STAGE』は、K-POPの世界での熾烈な競争と熱い人間ドラマを描くK-POP版“スポ根”ドラマだ。韓国エンターテイメント企業のCJ ENM Japanが企画に参加し、芸能事務所C9ENTとともに、世界的スターの可能性を秘めた「金の卵」をアジア各国から発掘。本作の主人公である元天才音楽プロデューサー・吾妻潤(中村倫也)と共に、音楽業界の頂点を目指すボーイズグループ・NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤの7人。ドラマ放送前から楽曲配信やコンテンツ配信なども行っている。

――TGCに参加された感想から聞かせてください。

アト:TGCは韓国でも有名なので、こんなに大きいステージに立つことができて本当にうれしかったです。

――緊張はしませんでしたか?

アト:ちょっと緊張していたのですが、全部楽しかったです。

――NAZEのグループとしての魅力を教えてください。

ユウヤ:7人が違った個性や魅力を持っていて、1つの夢に向かってみんなで力を合わせて頑張っているところです。団結することで、無限の可能性を見いだせるグループだと思います。

――それぞれのチャームポイントを教えてください。

ユンギ:僕はよく笑うというイメージの“元気”担当です。いつもその場の雰囲気を盛り上げていくよう心がけています。

アト:僕は、イルカみたいな感じの清涼感あふれる歌声です。

キムゴン:僕はラップが一番得意なのですが、普段はちょっとかわいいところがあるのも自分のチャームポイントだと思っています。ギャップがある感じです。

ドヒョク:僕はNAZEの末っ子です。また、この中で目が一番大きいです。

他のメンバー:はい、そこは認めています(笑)。

カイセイ:僕は大きなエクボと、自分ではよくわかってないんですけども、みんなから「きれいだね」と言われます。髪の毛が長いので、たまに女の子と間違われます。

他のメンバー:そうそう。NAZEのプリンセス!

ユウヤ:僕はブレイクダンスができます。くるくる回ったりするのが得意です。小学校3年生くらいの頃からダンスをやっていて、メンバーとも一緒にブレイクダンスをしたりします。

ターン:僕は、いろいろなダンススタイルができるところでしょうか。4歳の頃からダンスをやっていて、クランプもできます。