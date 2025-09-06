2026年1月期に放送されるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(毎週金曜22:00～)に出演する7人組ボーイズグループ「NAZE」(ネイズ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に、オープニングアクトとして出演した。

NAZE

TBS、CJ ENM Japan、C9 エンターテインメントが共同で始動した大型プロジェクトから誕生し、『DREAM STAGE』に物語の鍵を握るメインキャストとして出演が決定しているNAZEがTGCで初パフォーマンス。劇中曲 「Wanderlust」に加え、『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌として話題を集めた星野源の「恋」を披露した。

MCでは「皆さん初めまして! 僕たちNAZEです。よろしくお願いします」と初々しく挨拶。「僕たち今日が初ステージなんです。皆さんに会えてうれしいです」などと話していた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕