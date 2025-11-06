2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(毎週金曜22:00～)で、劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZEの最強のライバルとなる5人組ボーイズグループ・TORINNER(トリナー)が誕生。その圧倒的センター・リョウ役に岩瀬洋志が決定し、そのほかのメンバーには大規模なオーディションにより志賀李玖、松瀬太虹、HOJIN、ISAACが抜擢された。

TORINNER

中村倫也演じるプロデューサーと7人組ボーイズグループ・NAZEが頂点を目指す

『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台にしたK-POP版“スポ根”ドラマ。中村倫也演じるかつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語を届ける。

劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。彼らはデビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。

ドラマ発の5人組ボーイズグループ・TORINNERが誕生 センターは岩瀬洋志

7人組ボーイズグループ・NAZEのライバルグループとして、『DREAM STAGE』発の期間限定ボーイズグループ・TORINNER(トリナー)が誕生。

TORINNERは、新人ながらK-POP界のライジングスターと称されるエリートチームで、チーム名は「TOP/RUN/WINNER」が由来となっている。元々NAZEと同じ事務所の練習生だったが、上位5人だけが大手事務所に引き抜かれて結成。韓国でのデビュー後、圧倒的なパフォーマンスの高さとクールでセクシーな魅力で一躍人気グループの座にのぼりつめた。メンバーの中には、NAZEを「負け犬」「残り物」と蔑む者もいて・・・。

そして、センターを務めるリョウはグループでも圧倒的人気を誇るが実はNAZEに実の弟がいて・・・という設定。グループ同士の「エリートVS落ちこぼれ」という対決構造に、兄弟としての特別な思いが加わって、熱くドラマティックなストーリー展開となっている。

そんなリョウを演じるのは、“美しすぎる顔面”が話題の岩瀬洋志。謎の武装集団として出演した『新空港占拠』(日本テレビ)で話題を集め、『タカラのびいどろ』(BS朝日)でドラマ初主演。その後も、『南くんが恋人!?』(テレビ朝日)や『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(カンテレ・フジテレビ)などに出演し、今後の活躍が楽しみな若手俳優の一人だ。岩瀬は本作で、本格的なダンスに初挑戦する。半年前からレッスンに励んでおり、本人の熱量も非常に高い。そんな岩瀬のパフォーマンスも注目だ。

様々な経歴の個性豊かな面々が参加

TORINNERとして出演するそのほかの4人も、現役のダンスボーカルグループメンバーであり、実力派揃い。No.1人気のリョウに対抗心を抱くヨヌ役にHOJIN(KAJA)。同じグループに所属するISAACがニック役に。またアイク役に志賀李玖、イロ役に松瀬太虹が決定した。

ヨヌを演じるHOJINは、韓国出身で6人組ボーイズグループ・KAJAのメンバー。2024年に日本でデビュー。184cmの長身を生かしたダンスと柔らかな表現力でファンを魅了するHOJINが本作で初めての演技に挑戦する。

アイクを演じる志賀李玖は、『六月のタイムマシン』(BS12)で主演を務め、ダンスボーカルユニットICEx(アイス)のメンバーとして活動するネクストブレイク筆頭の若手俳優の一人だ。明るく真っ直ぐな性格と高い身体能力でグループのパフォーマンスを支える志賀が、TORINNERでどんなパフォーマンスを見せるのか。

また、イロを演じる松瀬太虹は、2021年に開催された「第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。昨年始動した、アミューズ令和初のボーイズグループ「The Right Light」のリーダーを務めている。長身を活かしたダイナミックなダンスにも期待がかかる。

ニック役には、ISAACが決定した。アメリカ・ロサンゼルス出身で、HOJINと同じくKAJAのメンバーの一人。KAJAの末っ子(マンネ)としてユーモアたっぷりな発言でグループを盛り上げる存在だ。HOJIN同様、本作で演技に初挑戦する。

ドラマ発のボーイズグループとして誕生した TORINNERは、劇中でも歌唱やダンスといったパフォーマンスも披露する。また、放送に先駆けて楽曲も配信予定。

「残り物」「落ちこぼれ」と言われながら、諦めずに頂点を目指すNAZE。そして順風満帆なエリートと思われながらも、物語が進むごとに、メンバーを苦しめる「ある深い葛藤」が明らかになる TORINNER。どちらのグループからも目が離せない展開となっている。

またTBS公式 YouTubeチャンネル「YouTuboo」では、TORINNERのメンバーがボーイズグループとして仲を深めていくまでを追った密着コンテンツも配信予定。

岩瀬洋志 コメント

今作に出演が決まった時は、嬉しい気持ちが強かったです。芸能活動を始めてから、ずっと音楽に挑戦してみたいと思っていましたし、それを作品の中でお芝居と共に皆様へお届けすることが夢でした。

今回は、ダンス、歌だけでなく、韓国語でのセリフなど自分にとって多くの挑戦があります。ワクワクが止まりません!!

TORINNERの魅力はなんといっても圧倒的なスター性とカリスマ性。それをドラマを通して少しでも多くの人に知っていただけるようTORINNERのメンバーとして、頑張ります。5人を沢山愛してもらえると嬉しいです。

(C)TBS