CHOCOLATE Inc.は、ギャルに憧れるネコ「ギャルネコ」のポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」を1月30日から2月15日の期間中、東京・渋谷のSHIBUYA109渋谷店で開催する。

「ギャルネコ」に登場するキャラクター「ツナ」の誕生日である2月7日(ツナの日)には、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにてイベントを開催。当日は、ツナが登場するグリーティングイベントや、オリジナルのノベルティが手に入るアンケート企画「ギャルネコ これつかい鯛(たい)大賞」を実施する。

また、1月30日より同店地下1階にて開催する「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」の内装や入場方法などの追加情報も公開された。

「ツナの日」2月7日開催「ギャルネコ」イベント

開催日時：2月7日(ツナの日)10時〜20時

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

グリーティングイベント

ツナが登場するグリーティングイベントを開催。イベントは全枠事前予約制となっており、詳細は予約ページにて案内予定だ。

開催日時：2月7日13時/15時/17時(※各回30分程度)

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

参加人数：各回30組、1組2名まで、小学生以下の同伴は2名まで(本人含め3名)参加可能

参加方法：事前予約制(先着)

予約開始日：1月25日17時より、「LivePocket」の予約ページにて受け付ける

「ギャルネコ」これつかい鯛(たい) 大賞

オリジナルサンバイザー

「かわにい」「ありがにょん」など、つい真似したくなるツナのことば＝「ギャルネコ語録」の中から、自分が使いたいものを選んで投票するアンケート企画を実施。参加者には、ツナのトレードマークとなっているサングラスをデザインしたオリジナルサンバイザーをプレゼントする。数量限定のため、なくなり次第終了。

「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」追加情報

1月30日より同店地下1階にて開催する「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」の追加情報も公開されている。

「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」

実施期間：1月30日〜2月15日

実施場所：SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!(東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1)

営業時間： 10時〜21時

追加情報(1)：ポップアップ会場内装

ポップアップ会場イメージ

ポップアップ会場の内装は、作品の中でギャルとツナがまつぼ(まつぼっくり)のぬいぐるみを獲得したゲームセンター「サンタルチア」をイメージ。実際に遊びに来たような気分を味わえる。会場内には、フォトスポットとして二人が座っておしゃべりしていたお店のベンチも登場。ベンチに座っているツナと一緒に、記念撮影をすることができる。

追加情報(2)：ノベルティ情報

開催期間中、「ギャルネコ」関連商品を1会計2,000円(税込)購入するごとに、特典として「オリジナルポストカード(全5種)」をランダムで1枚プレゼントする。数量限定のため、なくなり次第終了。

オリジナルポストカードイメージ

追加情報(3)：MAGNETフォーラムビジョン イベント告知動画放映

本イベントの開催にあわせ、以下の期間で渋谷スクランブルスクエアのMAGNETフォーラムビジョンにて、「ギャルネコ」の動画が放映される。放映期間は1月30日〜2月15日。

「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」入場事前予約について

「ギャルネコ POP-UP(ポッピアッピ)」は、開催日から最初の3日間は事前予約制(先着)となる。予約方法の詳細は、POPUPNEXTのX公式アカウント(@POPUPNEXT1)より案内する。

事前予約対象日時：1月30日〜2月1日10時〜14時(14時以降はフリー入場を予定しているが、状況に応じて整理券を配布する可能性がある)

予約開始日：1月18日17時

「ギャルネコ」について

「ギャルネコ」は、ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」と、その友人たちとの日常を描いた作品。ショート動画の公開をきっかけに、キャラクター同士の関係性やゆるい会話劇が反響を呼び、SHIBUYA109の公式SNSでもいち早く取り上げられ、先日発表された「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」のキャラクター部門にもノミネートされている。

