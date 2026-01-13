CHOCOLATE Inc.が手掛ける、パペットの国・トゥーホックに住むキャラクター・パペットスンスンは、ニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』の2月13日放送回のパーソナリティを担当する。

『オールナイトニッポンX(クロス)』は金曜日のパーソナリティが週替わりとなっており、2月13日はスンスンがメインパーソナリティとして登場。

ゲストには、ショートムービー『パペットスンスン』を放送中のフジテレビ『めざましテレビ』メインキャスターの井上清華アナウンサーを迎え、一夜限りの特別なトークを繰り広げる。

番組の中では、リスナーの「ふわあっ♪」と感じた瞬間を紹介する「ふわあっ♪コレクション」のコーナーや、スンスンがリスナーおすすめの音楽を楽しむ「わたしのBEST SONG」などのコーナーをお届けするほか、スンスンへの質問やお悩み相談、メッセージなどの「ふつおた」も募集。

関東エリアの方は、ラジオからはAM1242、FM93.0で聴くことができるほか、radikoを使ってスマートフォンやパソコンから聴くことができる。またアプリ「オールナイトニッポンJAM」では、全国どこからでも無料で同時配信を聴くことが可能。「オールナイトニッポンJAM」のプレミアムプランでは番組のアーカイブや限定コンテンツを聴くことができる。

ニッポン放送『パペットスンスンのオールナイトニッポンX(クロス)』放送概要

放送日時：2026年2月13日(金)24時～25時 ※2月14日(土) 午前0時〜1時

パーソナリティ：パペットスンスン

ゲスト：井上清華(フジテレビアナウンサー)

パペットスンスン コメント

こんにちはっ!パペットスンスンですっ!

2月13日金曜日の、オールナイトニッポンXに出ますっ!

井上さんとたくさんお話をしますっ!よろしくおねがいしますっ!

聴取方法

ラジオ：ニッポン放送(FM 93.0MHz、AM 1242kHz)

配信：radiko、放送終了後は1週間、タイムフリー機能(※)で聴き逃した放送を聴くことができます。

アプリ：オールナイトニッポンJAM(https://annjam.jp/)

「radiko」に関東地方(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・群馬・栃木)以外からアクセスする方は、有料サービス「radikoプレミアム」の「エリアフリー」機能が必要となる。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee