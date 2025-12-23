CHOCOLATE Inc.は、ギャルに憧れるネコのキャラクター「ギャルネコ」のポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」を1月30日より東京・渋谷のSHIBUYA109渋谷店にて開催する。
「ギャルネコ」は、ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」と、その友人たちとの日常を描いた作品。ショート動画の公開をきっかけに、キャラクター同士の関係性やゆるい会話劇が反響を呼び、SHIBUYA109の公式SNSでもいち早く取り上げられ、先日発表された「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」のキャラクター部門にもノミネートされている。
初開催となる「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」では、ギャルの“聖地”とも呼ばれるSHIBUYA109渋谷店を会場として、グッズ販売やノベルティプレゼントを行う。「ツナ」からは「ギャルなアイテム たっぷり ごようい したノ! ギャル、しびや、しゅうごう!」とメッセージも寄せられている。
また、2月7日にはスペシャル企画などを実施予定だ。2月7日限定イベントの内容や参加方法などの詳細は、2026年1月に順次公開する。
「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」開催概要
実施期間は2026年1月30日～2月15日、実施場所はSHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!(東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1)、営業時間は10時〜21時。
販売商品(一部)
ぬいぐるみ ツナ(3,300円)
ずいぶん そっくりに できたノ!
やってる感ヘアバンド(2,420円)
洗顔がにがてな ギャル にも!
Tシャツ ゲーセン（ブラック）(3,520円)
思い出の場所を プリントしたにょ🎵
ラメポーチ(1,760円)
ピカピカにツナが囲まれている状況★
(C)CHOCOLATE