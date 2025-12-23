CHOCOLATE Inc.は、ギャルに憧れるネコのキャラクター「ギャルネコ」のポップアップイベント「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」を1月30日より東京・渋谷のSHIBUYA109渋谷店にて開催する。

「ギャルネコ」は、ギャルになることを夢見るネコ「ツナ」と、その友人たちとの日常を描いた作品。ショート動画の公開をきっかけに、キャラクター同士の関係性やゆるい会話劇が反響を呼び、SHIBUYA109の公式SNSでもいち早く取り上げられ、先日発表された「SHIBUYA109 lab.トレンド大賞2025」のキャラクター部門にもノミネートされている。

初開催となる「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」では、ギャルの“聖地”とも呼ばれるSHIBUYA109渋谷店を会場として、グッズ販売やノベルティプレゼントを行う。「ツナ」からは「ギャルなアイテム たっぷり ごようい したノ! ギャル、しびや、しゅうごう!」とメッセージも寄せられている。

また、2月7日にはスペシャル企画などを実施予定だ。2月7日限定イベントの内容や参加方法などの詳細は、2026年1月に順次公開する。

「ギャルネコ POP-UP（ポッピアッピ）」開催概要

実施期間は2026年1月30日～2月15日、実施場所はSHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!(東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1)、営業時間は10時〜21時。

販売商品(一部)

ぬいぐるみ ツナ(3,300円)

ずいぶん そっくりに できたノ!

やってる感ヘアバンド(2,420円)

洗顔がにがてな ギャル にも!

Tシャツ ゲーセン（ブラック）(3,520円)

思い出の場所を プリントしたにょ🎵

ラメポーチ(1,760円)

ピカピカにツナが囲まれている状況★

(C)CHOCOLATE