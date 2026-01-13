セブン‐イレブン・ジャパンは1月20日から、セブンカフェのコーヒー豆を使用した「セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ」(192.24円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次販売する。

「セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ」(192.24円)

2024年3月の登場から2025年12月末までの期間に累計発売数1,900万本を突破した人気シリーズ「豆腐スイーツバー」から新フレーバーが誕生。

今回販売される「セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ」は、ヘルシー志向と高タンパク質ブームが続く中、カフェラテの深い味わいを活かしつつも「美と健康」へのニーズに対応した商品。

原材料には、セブンカフェでも使用している4か国(タンザニア、コロンビア、グアテマラ、ブラジル)のコーヒー豆を100％使用している。中煎り・中深煎り・深煎り・極深煎りの4種の異なる焙煎豆をブレンドした「クワトロ焙煎」により、奥行きのある仕上がりに。

さらに、絹豆腐のような生地を採用しているため、なめらかな口当たりが特長。タンパク質5.2g、糖質10.0gとヘルシー志向とデザートとしての満足感を両立した一品。

なお、一部エリアを除く首都圏では1月20日からの販売となるが、北海道、福島県、茨城県、群馬県、栃木県、長野県、山梨県、東海、大阪府、奈良県、和歌山県、中国、福岡県、佐賀県、長崎県では1月27日から販売。

青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、兵庫県、京都府、滋賀県、中国、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県では2月3日からの販売となる。