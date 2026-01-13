【2026年1月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、朝食や小腹が空いたときにもぴったりなスイーツのような菓子パンや、ホワイトチョコづくしのアイスなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年1月の新商品5品まとめ(1月13日～1月19日)

「ほおばりんぐドーナツ」(170円)

価格 : 170円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふんわりもっちり生地にグレーズを掛けたシンプルなドーナツです。

「7プレミアム キャラメルホイップシフォンケーキ 3号」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ホイップカスタードを注入したシフォンケーキに、キャラメルソースとホイップクリームを絞り、アーモンドをトッピングしました。

「ベイクドチーズ風クイニーアマン」(199円)

価格 : 199円
販売地域 : 北海道、福島県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

クイニーアマンにチーズを絞って焼き上げた贅沢な仕立ての菓子パンです。

「7プレミアム ナッツ香るチョコケーキ」(170円)

価格 : 170円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、山口県、九州

くちどけの良いチョコ風味のケーキ生地に、ナッツ風味の生チョコ入りクリームをサンド。

「セブンプレミアム 白い生チョコバー」(289円)

価格 : 289円
販売地域 : 全国

ホワイトチョコアイス、ホワイト生チョコ、ホワイトチョココーチングの3層仕立て。ホワイトチョコづくしのバーアイスです。
※1月14日以降順次発売

まとめ

ふんわり、もっちりとした食感が楽しめる「ほおばりんぐドーナツ」や、まるでベイクドチーズのような風味を楽しめる「ベイクドチーズ風クイニーアマン」は、小腹が空いたときにもぴったりな満足感ある商品。生チョコの豊かな味わいが楽しめる「7プレミアム ナッツ香るチョコケーキ」は、チョコ好きは要チェックです!

そのほか、誰かとのシェアにもぴったりな贅沢感ある「7プレミアム キャラメルホイップシフォンケーキ 3号」や、種類の違うホワイトチョコを一度に味わえる「セブンプレミアム 白い生チョコバー」など、注目の商品が盛りだくさんなので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

