あきんどスシローは、魚捌き系YouTuberきまぐれクック監修によるコラボ第2弾として、1月21日からは創作すしを3種類、2月9日からは創作すし2種類とスイーツ1種類を販売する。

1月21日開始の第1弾として登場するのは、煮切り醤油で漬けたびん長まぐろに昆布の旨みとオクラの食感を組み合わせた「きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長オクラのせ」(120円〜)、同じく漬けびん長まぐろにキムチマヨを合わせた「きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ」(120円〜)、天然〆さばに大根おろし、大葉、梅肉を合わせた「きまぐれクック監修 天然〆さば梅おろしのせ」(180円〜)からの3商品となる。

続く2月9日から始まる第2弾では、出汁入りとろろとねぎを合わせた「きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長とろろのせ」(120円〜)、ボイル本ずわい蟹にかにみそと柚子胡椒を合わせた「きまぐれクック監修 ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ」(360円〜)、さらにスイーツとしてシャーベットやゼリー、ムースにゆずを使用した「きまぐれクック監修 おさかなパフェ～ゆず味仕立て～」(400円〜)がラインナップされる。

「きまぐれクック監修 ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ」360円〜

今回のコラボ商品は、びん長まぐろを中心に、昆布やとろろ、キムチマヨなど意外性のある組み合わせを取り入れた構成となっており、すしだけでなくデザートまで楽しめる内容となっている。スシローときまぐれクックの共同開発によって生まれた新たな味わいを、期間限定で体験できる機会となりそうだ。

なお各商品は、いずれも販売予定総数に達し次第、販売終了となる。また、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」では取り扱いがない。