あきんどスシローは、全国のスシローにて「六福彩り盛り」を1月9日より販売する。同商品は、“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”に応募できるピック付きメニューとして登場する。

「六福彩り盛り」は、新年に福を呼び込む縁起の良い六つのネタを一皿に盛り合わせた商品。盛り合わせ内容は、とろ煮穴子、天然車えび、かに身包み 数の子バラコのせ、数の子、明石だこ、伊達巻ロールの6種で、それぞれ末長い活躍、健康と長寿、勝利と成功、家族円満、多くの幸せ、学問成就の願いが込められているという。

店内飲食限定で提供される「六福彩り盛り」には、キャンペーン応募用ピックが付属。ピック裏面の二次元コードから抽選サイトにアクセスし、シリアルナンバーを入力すると、その場で結果が分かる抽選に参加できる。抽選で2,000名にスシローで使用できるデジタルお食事券5,000円分が当たるほか、応募者全員に期間中何度でも使える5%割引券が進呈される。

「六福彩り盛り」は、1月9日から全国のスシローで店内飲食限定にて販売され、販売予定総数47万食が完売次第終了となる。価格は店舗により異なり、「スシロー To Go」および「京樽・スシロー」では取り扱いがないという。