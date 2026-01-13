スシローは、2026年の節分に向けて、世代を問わず楽しめる「すし屋の恵方巻」を販売する。予約開始日は1月9日、販売日は2月3日。全国のスシロー店舗にて、持ち帰り限定で販売される。

今回登場するのは、贅沢な海鮮を詰め込んだ太巻から、定番、創作系、子ども向けまで幅広いラインアップだという。

まず用意されるのが「海鮮上太巻」。まぐろ赤身、えび、いくら、生サーモン、上穴子、ねぎまぐろ、玉子、中具(しいたけ、かんぴょうの甘煮)、きゅうり、桜でんぶの10種類の具材を使用した贅沢な太巻で、ハーフサイズ約9.5cm、価格は980円。

続いて、定番商品として「上太巻」が登場する。穴子、えび、玉子、高野豆腐、かんぴょう、きゅうり、桜でんぶを使用し、1本約19cm。価格は720円。

創作系としては「キンパ太巻」を展開。サーモン、えび、玉子、たくあん、きゅうり、ごま、ごま油、マヨネーズを組み合わせた1本約19cmの太巻で、価格は720円となっている。

子どもにもおすすめの商品として「節分細巻セット」も用意される。ねぎまぐろ、ツナ&コーン、えび&きゅうりの3種類の細巻セットで、3本合計約19cm。価格は500円。

2026年の恵方は南南東。スシローでは、南南東を向きながら、すし屋ならではの恵方巻を楽しんでほしいとしている。

なお、販売は持ち帰り限定で、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」、デリバリーサービスでは取り扱いがなく、「スシロー秋葉原中央通り店」でも持ち帰り販売は実施されないという。仕入状況や販売数には限りがあり、予定数に達し次第、受付終了となる場合がある。