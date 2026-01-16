ディズニーホテルではこの冬、 東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」をテーマにしたスペシャルメニューや、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」をテーマにした客室など、期間限定の客室やスペシャルメニューが展開される。

東京ディズニーランドホテル

東京ディズニーランドホテルでは、 3月8日までミニーマウスが夢に描いたファンタジーな世界をテーマにした「ディズニー・パルパルーザ"ミニーのファンダーランド"」のスペシャルメニューが展開される。

カンナ(創作料理)では、ミニーのファンダーランドを鮮やかな色彩で表現した前菜のほか和牛フィレ肉のグリル、リボンやドット柄などをあしらったデザートなどを楽しめる「スタイリッシュカンナ」(ディナーコース)をはじめとしたコース料理を提供。

シャーウッドガーデン・レストラン(ブッフェ)では、ミニーが夢に描いたポップでキュートな世界をイメージしたスペシャルメニューを楽しめる。

なお、「ドリーマーズ・ラウンジ」(ロビーラウンジ)のスペシャルメニューは2月1日からの提供となる。一部のレストランおよび一部のスペシャルメニューは、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにて予約可能。

東京ディズニーセレブレーションホテル

東京ディズニーセレブレーションホテルでは、1月15日～6月30日まで東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」をテーマにした客室「ウィッシュ イマジニング・ザ・マジック"カラー・オブ・ファンタジー"ルーム」(定員4人/2万7,000円～) などが登場。

東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」を写真家の蜷川実花氏が撮り下ろし、その作品が客室の壁紙にデザインされている。

ウィッシュ イマジニング・ザ・マジック"カラー・オブ・ファンタジー"ルーム イメージ(定員4人/2万7,000円～) (C)Disney

ディスカバー イマジニング・ザ・マジック"カラー・オブ・ファンタジー"ルーム イメージ(定員4人/2万7,000円) (C)Disney

客室のデザインの一部には、同ホテルのみで観られる作品も。また、オリジナルのポストカード3種類を1室につき2セット用意。

ディズニーアンバサダーホテル

ディズニーアンバサダーホテルでは、ミニーマウスルームへの宿泊とアンバサダーラウンジでのパジャマ姿のミニーマウスとのグリーティング、オリジナルグッズがセットになった「ディズニーアンバサダーホテル・スペシャルステイ」ミニーマウスルーム(「パジャマパーティー」プラン)も。

さらに、エンパイア・グリル(カリフォルニア料理)では、3月16日～31日にグリル料理とパジャマ姿のミニーのモチーフがあしらわれたデザートが堪能できる"ミニーのスプリング・デイドリーム"スペシャルディナーなどのコース料理も提供される。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ/東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル

他にも、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタではミッキーと仲間たちの航海をテーマにした客室「カピターノ・ミッキー・スーペリアルーム」(8万円～)の用意も。

また、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルでは、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー3』に登場するロッツォをモチーフにした「ロッツォ・ガーデンカフェ(ブッフェ)」にて、ロッツォをイメージしたティラミスや、ロッツォと同じいちごの甘い香りがするストロベリーメロンパンなどを楽しめる。

(C)Disney