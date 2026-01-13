銀座コージーコーナーは1月16日から、新パッケージデザインの焼菓子アソート「＜ディズニー＞ハピネスバッグ(9個入)」(734円)を全国の店舗(福井県・京都府・鳥取県を除く)とオンラインショップにて販売する。

定番人気の焼菓子ギフト「＜ディズニー＞ハピネスバッグ(9個入)」のパッケージデザインがリニューアル。

「いつもとは違う組み合わせを楽しむ」をテーマに、互いの持ち物を交換してオシャレを楽しむ「ミッキーマウス」と「グーフィー」、おやつの時間を楽しむ「ミニーマウス」と「プルート」など、いつもとは違う組み合わせのミッキー&フレンズがワッペン風にデザインされている。

アソートの焼菓子は、バターマドレーヌ3個、いちごマドレーヌ2個、クッキー(ミッキー/黒)2個、クッキー(ミッキー/ピンク)2個の詰め合わせ。個包装フィルムには「ミッキー」アイコン柄がプリントされている。

販売は1月16日～6月下旬頃を予定しているが、店舗により発売日が異なる場合や取り扱いのない場合、品切れの場合などがある。

なお、表示の価格は消費税8%を含む価格で1円未満を切り下げているため、一部店舗では実際の購入金額と差額が生じる場合がある。

(C)Disney