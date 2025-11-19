東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートは、12月27日から松阪牛・蟹・握り寿司などが食べ放題の「年末年始ディナービュッフェ」を開催する。

「年末年始ディナービュッフェ」では、日本三大和牛のひとつで「肉の芸術品」とも呼ばれる松阪牛をはじめ、蟹や握り寿司が食べ放題に。料金は、ソフトドリンクバー込みで大人が8,800円、4～12歳が4,400円、入場時間は17:00～の回と19:15～の回があり、各100分制となる。

上記の王道メニュー以外にも、親しみのあるメニューやオードブル、温製料理、デザートなどの華やかなメニュー、和食メニューもビュッフェスタイルで楽しめる。

「モッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風」「ホウレン草とベーコンのキッシュ」「スズキのソテー」「サーモンのパイ包み焼」なども取り揃えられている。

「日南鶏モモ肉の親子煮」「豚バラ肉の赤ワイン煮込み」「北海タコのカルパッチョ」「ミニ鰻丼」などのラインアップも。

メニューは下記の通り。

特別メニュー

ズワイ蟹 流氷盛り/松阪牛ステーキ 和風ソース&粒マスタードソース/握り寿司4貫盛り(鮪・サーモン・鯛・海老）

オードブル

北海道産ワカサギのエスカベッシュ カレー風味/北海タコのカルパッチョ 柚子ポン酢ジュレ/取り合わせ貝類の和風サラダ仕立て/スモークサーモン レモンとケッパー添え/鶏むね肉と薩摩芋のグリーンマスタードマリネ/スペイン産生ハムと自家製ピクルス/モッツァレラチーズと薩摩芋・南瓜のカプレーゼ風 西京味噌風味/ホウレン草とベーコンのキッシュ ロレーヌ風/サラダバー

魚料理

海老と烏賊のチリソース煮 四川風/スズキのソテー ニース風タップナード/サーモンのパイ包み焼 アンチョビ入りブールブランソース

肉料理

日南鶏モモ肉の親子煮/豚バラ肉の赤ワイン煮込み ボルドー風/松阪牛100%ハンバーグ マッシュルーム入り赤ワインソース

パスタ・ご飯・スープ

松阪牛のボロネーズ スパゲッティー/烏賊と小松菜のスパゲッティー ペペロンチーノ/松阪牛スジスパイシートマトカレー/コシヒカリ/ユッケジャンスープ/具沢山豚汁/カリフラワーのクリームスープ カレー風味のクルトン添え

和食

茶そば/ミニ鰻丼/お稲荷さん/筑前煮

お子様料理

チュロス&ワッフル/チキンナゲット/スパゲッティー ナポリタン/ミニチーズドッグ/ミニハンバーグ チーズクリームソース

デザート

フルーツ/フルーツショートケーキ/チョコレートロール/シュークリーム/モンブランタルト/プリン/ショコラパッションムース/ティラミス/ブドウゼリー/リンゴゼリー/焼き菓子各種

なお、会場は東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートの「2階 マグノリアホール」。予約取消時または変更時に、当日は連絡の有無にかかわらず100%のキャンセル料が発生する。