JCBが毎年実施している、東京ディズニーランドを貸し切りで楽しめる特別イベント「JCBマジカル」。2025年も開催され、筆者は小学生の娘とともに参加した。

娘にとっては初めての東京ディズニーランド、そして母である私も実に10年以上ぶり。事前準備に不安を抱えながらの参加だったが、結果的には"ビギナー親子"だからこそ、このイベントの価値を実感する一日となった。

ビギナー親子で楽しむ「JCB マジカル クリスマス 2025」

「JCB マジカル クリスマス 2025」は、JCBクレジットカードおよびJCBデビットの利用金額1万円(税込)を1口として抽選に申し込むと、当選者に東京ディズニーランド貸し切り招待券やディズニーアンバサダーホテルの宿泊券がプレゼントされるというもの。

今年の貸し切り招待は、12月5日、19時30分から22時30分までの3時間。

久しぶりのディズニー、正直なところ「どのアトラクションをどう回ればいいのか」「パレードはどこで、何時から、どうやって見るのか」といった"攻略"を事前に完璧に行う余裕はなかった。

今回は、母は昔の記憶を頼りに「ここは行っておきたい」、娘は思いつきで「次はあれに乗りたい!」という、かなり自由度の高い行動スタイルで園内を回ることにした。

それでも結果的に、どのアトラクションも待ち時間が短く、ストレスなく楽しめたのがJCBマジカルならではの体験だった。

待ち時間の短さは、想像以上!

実際の待ち時間は以下の通り。

ジャングルクルーズ：約5分待ち

スプラッシュ・マウンテン：約25分待ち

キャッスルカルーセル：待ち時間なし

プーさんのハニーハント：約20分待ち

3時間で、事前の準備なく、7つ以上のアトラクションを楽しむことができたほか、お土産を購入する余裕もあった。

娘が「次はこれ!」と言うたびに、ほぼそのまま列に入れる気持ちよさ。待ち時間が苦手な子どもと一緒のディズニーだからこそ、貸し切り招待の意義を大いに感じられた。

人気のプーさんのハニーハントも20分待ちで楽しめた

パレードも「準備なし」でしっかり鑑賞

本来であれば、事前の席確保が必要なパレードも、アトラクションを回る途中で十分楽しめた。この日鑑賞したのは『東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ』。娘は初めて見る光と音の演出に釘付けだった。

ガチ勢だけでなく、ビギナーこそ向いているイベント

JCBマジカルというと、「ディズニーに詳しい人向け」というイメージを持つかもしれない。だが実際に参加して感じたのは、むしろビギナーこそ恩恵を受けやすいということだ。

事前準備が完璧でなくても楽しめる

待ち時間が短く、体力的にも楽

子どもの「やりたい」をその場で叶えやすい

ディズニーガチ勢はもちろん、「久しぶり」「初めて」「子連れで不安」という人ほど、満足度が高くなりやすいイベントだと感じた。

「JCBマジカル2026」の応募は既に始まっており、申し込みは2026年6月15日まで。

抽選制ではあるものの、応募しなければ始まらない。「いつか子どもと行きたい」「久しぶりにディズニーを楽しみたい」と思っているなら、選択肢のひとつとしてチェックしておいて損はないだろう。