焼鳥で有名な『鳥貴族』が5月30日、タイトーくじに登場します。鳥貴族ファンならお馴染みの人気メニューなどが、実用性の高いアイテムになっちゃいました!

＼🐥5月30日(土)より順次発売🐥/

【#タイトーくじ #鳥貴族】

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▼A賞

人気メニュー「ふんわり山芋の鉄板焼」が置時計になって登場✨

アラーム機能付きで、たまごを押すと止まります🍳

毎日の起床が楽しくなること間違いなし‼

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👇くじの詳細はこちら

https://taito.co.jp/taitokuji/item/0000011803

(@taito_kujiより引用)

今回のタイトーくじは、あの「鳥貴族」の人気メニューを模したアイテムが多数登場。1回770円でハズレ無し。A～F賞に加え、LH(ラストハッピー)賞、WH(ダブルハッピー)賞、EXH(エクストラハッピー)賞と盛りだくさんです!

ラインアップはこちら。

【A賞】ふんわり山芋の鉄板焼風置時計

人気メニュー「ふんわり山芋の鉄板焼」の置時計。サイズは約20cm。アラーム機能付きで、たまごを押すと止まるのだとか。毎日の起床が楽しくなること間違いありません!

【B賞】串入れ風ペン立て

鳥貴族の串入れをイメージしたペン立て。サイズは約9cm。

【C賞】おおきなタオル

メニュー表やうぬぼれ看板がデザインされたおおきなタオル。サイズはメニュー表が約70cm、うぬぼれ看板が約100cm。

【D賞】焼鳥ハンドタオル

「もも貴族焼(たれ)」「むね貴族焼(塩)」「つくねたれ」「ハート(ハツ)たれ」がハンドタオルに。サイズは約25cm。

【E賞】アクリルピン

「もも貴族焼(たれ)」「むね貴族焼(塩)」「つくねたれ」「ハート(ハツ)たれ」のアクリルピン。サイズは約8.5cm。

【F賞】クリアファイル&コラージュステッカーセット

鳥貴族ならではのデザインを使用したクリアファイル(A4)とコラージュステッカー(約12cm)のセット。

【LH賞】【WH賞】超特大!もも貴族焼(たれ)クッション

最後のくじを引くともらえるラストハッピー賞、およびくじの半券に記載されたID番号を入力して応募できるダブルハッピー賞(抽選で30名、応募期間は7月30日)には、「もも貴族焼(たれ)」が約90cmの超特大クッションになって登場! 焼鳥とネギは串から取り外すことができるのだとか。サイズは約90cm。

【EXH賞】ふんわり山芋の鉄板焼風置時計

F賞のくじ券のみに記載されたID番号を入力して応募できるエクストラハッピー賞には、A賞の「ふんわり山芋の鉄板焼風置時計」が用意されています。応募期間は7月末日までとなっており、当選数は100個。