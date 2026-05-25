トイズスピリッツより、メタルヒーローが映るテレビマスコットのガチャが登場。ヒーローをイメージしたデザイン&カラーのテレビが、特撮好きにはたまりません!

꙳⋆🚀新商品情報🚀꙳⋆

『東映特撮シリーズ!テレビ放映マスコット メタルヒーロー メタリックカラー』

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ビデオを差し込むと東映の大人気特撮ヒーローたちが テレビに映る大好評シリーズ!📺⚡️

メタルヒーローをイメージしたテレビデザイン☄️⭐️

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📣5月下旬頃〜 ガチャ筐体にて順次発売開始⸝⋆✩⋆

(@toysspiritsより引用)

ガチャ「東映特撮シリーズ！テレビ放映マスコット メタルヒーロー メタリックカラー」

こちらが、トイズスピリッツより登場する新作ガチャ「東映特撮シリーズ!テレビ放映マスコット メタルヒーロー メタリックカラー」です。

ビデオを差し込むと、それぞれ「宇宙刑事ギャバン」「宇宙刑事シャリバン」「宇宙刑事シャイダー」「巨獣特捜ジャスピオン」「時空戦士スピルバン」といった懐かしのヒーローたちの名シーンが、テレビに映し出されるというギミックが最高なんです!

1回500円で、5月下旬頃よりガチャに登場。懐かしのヒーローに会いに、カプセルトイコーナーに足を運んでみては?