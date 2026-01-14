バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「【抽選販売】GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ガンダムデスサイズヘル(EW版)」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時～2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。

カトキハジメ氏がプロデュースする塗装済み完成品フィギュアブランド「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」より、「ガンダムデスサイズヘル(EW版)」が登場。

背面に装備した巨大な翼兵装のアクティブクロークは、スライド機構により大きくシルエットを変え展開。従来装備の「ビームシザース」、「ツインビームシザース」に加えて、新規武装の「バスターシールドヘル」、多段変形機構を備えた一対の鎌「アードラー」など武装パーツも豊富に付属する。

さらには、カトキ氏の新たなる解釈によりG.F.F.M.C.版オリジナルギミックとして、本体の装甲が展開する「グリムリーパーモード」や飛行形態の「レイヴンモード」を実装。現代に蘇る死神「ガンダムデスサイズヘル(EW版)」がここに誕生！

(C)創通・サンライズ