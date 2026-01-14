バンダイスピリッツは、『MSV』より「【抽選販売】ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-14C ゲルググキャノン(トーマス・クルツ機) ver. A.N.I.M.E.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時～2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。

ジオン公国軍のエース部隊「キマイラ隊」で運用された迷彩カラーの「ゲルググキャノン」。MSVを代表する印象的なデザインの機体が ver. A.N.I.M.E.に登場。

「MS-14C ゲルググキャノン(トーマス・クルツ機)」は、先行量産されたゲルググのうち、右肩にビーム・キャノンを搭載し、近距離専用装備も備えたC型仕様。ジョニー・ライデン少佐を筆頭に実力者を招集したエース部隊「キマイラ隊」に配備され、特にスプリンター明細の機体はトーマス・クルツ中尉の登場機として知られている。

腹部よ胸部に可動軸を設けることで、上体を大きく反らせた躍動感ある動きを再現可能。スカート前面部が内側へ入り込むことで大腿部の可動域が拡大。肩は引き出し機構によりフレキシブルな可動域を実現している。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ver. A.N.I.M.E.」シリーズ(別売り)に付属のバーニアエフェクトや射撃エフェクトと連動可能となっている。

(C)創通・サンライズ