シリコンリングが付いた「めじるしアクセサリー」が流行っていますが、ガシャポンからこのほど、新しい“めじるし”シリーズが登場。これまでは“めじるし”をぶら下げていましたが、これからはピタッとくっつける時代になるかも⁉

こちらが、シリコンバンドが付いたガシャポンの新“めじるし”シリーズ「ジェリーデコバンド」です。同シリーズでは、シリコンリングではなくシリコンバンドを採用。傘やリップなどにピタッと付けることができるんです。

5月第5週より登場する「サンリオキャラクターズ ジェリーデコバンド」は、クリア感とちゅるちゅるとしたツヤ感で、コスメとの相性もばっちり。1回300円で、ラインアップは「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「シュガーバニーズ(しろうさ)」「シュガーバニーズ(くろうさ)」の全5種。どの子もかわいくて、どれが出ても当たりですね!

SNSで紹介されると、「はーーーなにこれ!かわいいーー」「くろうさかわいすんぎ」「めじるしアクセサリーだとカニカン邪魔だったりするから、これいいね」「やりたい! 印鑑とかリップにつけたら可愛くなりそう!」「見かけたら絶ッ対やる♡」と話題に。執筆時点までに2.2万のいいねが寄せられています。

揺れるタイプの「めじるしアクセサリー」も可愛いですが、揺れない&かさばらない「ジェリーデコバンド」もとってもキュート。新シリーズ登場で、これからは、何に“めじるし”を付けるかで使い分けることができそうですね。見つけたら、迷わずゲットしちゃいましょう!