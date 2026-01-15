グッドスマイルカンパニーからこのほど、『鋼の錬金術師』に登場するアルフォンス・エルリックのねんどろいどが再登場! 今にも、あのピュアな声で「兄さーん!」と叫び出しそうなフィギュアが、SNSで「かわいい～」と注目を集めています。

＼ 兄さーん!! /

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

ねんどろいど

アルフォンス・エルリック

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

>>https://goodsmile.link/vLeIq8

.

グッスマ公式ショップにて販売中です⚙

数に限りがあるため お早めに!

#鋼の錬金術師 #ハガレン #ねんどろいど

(@gsc_kahotanより引用)

こちらが、グッスマの「ねんどろいど アルフォンス・エルリック」です。全高約120mm。細部まで緻密に再現された高級感ある鎧のボディは、なんと、フルアクション仕様でさまざまなポーズの再現が可能。また、アルの優しさがにじみ出ている表情パーツは、ディフォルメされた「焦り顔」と「癒され顔」という、ファンにはたまらない仕上がりに。

さらに、大の猫好きのアルフォンスのために、可愛い猫ちゃんが2匹付属しているのも嬉しいポイント。胸部分のパーツを外せば、鎧の中に猫ちゃんをしまっておくこともできちゃうんです!!

再販のニュースに、SNSでは、「なにこれ めっちゃかわいいwwww」「アルフォンスの中に猫さんいるのイイねぇ」「アルかわいいなぁ〜〜」「ほ……ほしい……」と歓喜の声が。価格は7,200円。数量限定のようなので、気になる方は、早めにポチッた方が良さそうですね。

(C)荒川弘/鋼の錬金術師製作委員会