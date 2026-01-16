King ＆ Princeの永瀬廉が15日、都内で行われた鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『リブート』(18日スタート、毎週日曜21:00～)の制作発表会見に登場した。

日曜劇場『リブート』制作発表会見に登場したKing ＆ Princeの永瀬廉

ドラマは、鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。

会見には、主演の鈴木をはじめ、共演の戸田恵梨香、蒔田彩珠、中川大輔、藤澤涼架(Mrs. GREEN APPLE)、津田篤宏(ダイアン)、伊藤英明、北村有起哉も登壇し、ドラマについてトークを展開した。

本作で、行き場のない子どもを救うNPO法人の職員であり、合六亘(北村有起哉)の裏組織では実行役を務める冬橋航を演じる永瀬は、「これまでバイオレンスな役柄というのはやらせてもらったことがなかったんですけど、今回やらせてもらって。どの役でもそうですけど、自分がやったことがないような役柄はすごく楽しいなと改めて感じさせてもらえる現場だった」と回顧。

また、「自分の中にこんなバイオレンスな部分があったんやと。人をパーンとやる(叩く)シーンがあったんですけど、ちょっと楽しかったりしたので(笑)。そういう自分の新しい一面もあり」と自身の新たな一面を自覚したと告白し、さらに「冬橋は、ただバイオレンスじゃなく、冬橋なりの事情があったり……そういう部分を物語が進むにつれて少しずつ皆さんにも感じていただけたらと思います」と呼びかけた。