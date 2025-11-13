King ＆ Princeの永瀬廉と高橋海人が13日、東京・丸ビルで行われたミッキー＆フレンズをテーマとしたモニュメント「Celebration Tree ＜Mickey ＆ Friends＞」の点灯式に登場した。

King ＆ Princeの高橋海人(左)と永瀬廉

点灯式は、三菱地所が13日から2026年1月4日の期間に大手町・丸の内・有楽町で行うホリデーイベント“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”の一環で実施。イベント期間中はミッキー＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『塔の上のラプンツェル』『くまのプーさん』、12月5日に公開される『ズートピア2』などのディズニー・アニメーションをモチーフにした装飾が丸の内エリア各所に登場する。

ミッキーマウスやミニーマウスのモミュメントを前に立った永瀬は、今年のクリスマスの過ごし方を聞かれると「せっかくこんなすてきなモニュメントが飾られているなら、ミッキーと来るしかないなと。スケジュールを調整してもらって、ミッキーと来るしかないなと思いますね。普通に落ち着いた状態で見たいなと思います」とユーモアを交えてコメント。続けて「そのあとは、きれいな夜景を見ながらディナーですよね。来る?」と高橋に尋ねると、高橋は「一緒に? 行きましょう、ぜひぜひ」と笑顔で応えた。

高橋は、クリスマスについて「自分的にはクリスマスといえば、キンプリで一緒に過ごすことが多かったんですよね。ありがたいことにお仕事をさせていただいていたので。でもひさしぶりにこうやって大きいモニュメントを見ると、小さい頃に家族で『あそこのイルミネーション見に行ってみよう』とか言っていたんですよ、そのことを思い出して。家族でも行きたいなとわくわくしました」と思い出を紹介し、「だから、2回行きます、廉とミッキーと、家族と一緒に」と語っていた。

点灯式では、カウントダウンに合わせて2人が一緒に点灯スイッチを押す場面も。この日は、King ＆ Princeがリリースしたミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」に合わせたライティングショーも初公開された。