セブン‐イレブン・ジャパンは1月20日、「ハートティラミス」(537.84円)と「クリーミーヨーグルトボール」(376.92円)を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

韓国で話題&人気の2種類のアイスが登場する。

ハート型のパッケージが可愛いハートティラミスは数量限定商品。天面のチョコレートをスプーンで叩くとパリッと割れ、ティラミスが現れる仕立てになっている。「割って食べる」という、おいしいだけではなく楽しい要素もプラスした、今までにない食べ方がユニークなアイス。

ココアパウダー、チョコレート、チーズ風味のアイス、クランチ入りコーヒーシロップの層構造で、本格的なティラミスの味わいを表現。なめらかなチーズ風味のアイスに、チョコレートとクランチが混ざり合い、食感のアクセントになっている。さらに、ココアパウダーとコーヒーシロップのほろ苦さが調和し、一口食べると、さまざまな食感と味わいが広がる。

クリーミーヨーグルトボールは、昨年5月に発売し大ヒットしたことを受け、再発売が決定した。濃厚ながらも後味は爽やかなヨーグルトアイスに、サクサク食感のチョコパフを合わせた。口の中でなめらかにとろけるアイスミルクグレード(アイスミルク規格のアイス)に、チョコパフが甘さと食感をプラス。ゴロゴロとした見た目のインパクトも特長となっている。