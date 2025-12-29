12月30日に東京・渋谷の新国立劇場より生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)。このたび「ダーリン」で優秀作品賞を受賞したロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが、今年を振り返るとともに、来年の抱負などを語った。

Mrs. GREEN APPLE

――今年の総括をお願いします。

大森元貴：今年はデビュー10周年のアニバーサリーイヤーということもあって、本当に多くの経験をさせていただいて、ライブもたくさんやらせていただきました。ファンの皆さんとも、たくさん思い出が作れた1年だったといいなと思っています。6ヶ月連続でリリースもさせていただき、すごく充実した1年でした。

――来年の抱負をお願いいたします。

若井滉斗：来年は僕たちにとっても新たな幕開けの年なので、いろんな経験や活動を通して、皆様にさらにワクワクしていただけるように、素敵な活動を届けていきたいなと思います。

――番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？

藤澤涼架：デビュー10周年ということもありまして、ファンの皆さんとたくさん共鳴し合えたんじゃないかな、と思っていますね。10周年ならではのコミュニケーションや、皆さんに近くに触れてもらえるようなものもあったり、いろいろなことができたと思っております。

――今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？

大森：みんなで焼肉とか行きたいね。

藤澤・若井：いいね！

大森：なかなかね、バタバタして行けていないので。

藤澤：みんなで焼肉、行きたいです。

――最後に、楽曲に込めた思いを教えてください。

大森：「ダーリン」という楽曲なんですけれども、今の時代、いろんな形の悩みがあったり、時代が変わっていくとともに、側とか外の部分で多様な部分が増えていきますけど、根本的な孤独だったり、わだかまりみたいなものっていうのは、いつの時代も変わらないと思っています。1人1人に届ける、寄り添える、そんな楽曲を作りたい、と思って作りました。この曲は今年の頭にリリースしたので、今年の1年を駆け巡ったなっていうのと、2025年の幕開けも同時に思い返せるような楽曲なので、ちゃんと心を込めて歌いたいなと思います。レコード大賞、「ダーリン」を歌います。

全員：ぜひ、ご覧ください！

