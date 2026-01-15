TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期(16日スタート 日本テレビ系 FRIDAY ANIME NIGHT毎週金曜23:00～)でも、前作から引き続きエンディングテーマを担当するmilet。第1期放送後も展示会に足を運び、原作を追いかける“いちファン”として作品を愛し続けてきた彼女にとって、再び届いたオファーは「まさか!」の出来事で、感動の涙を流すほどの喜びだったという。

新曲「The Story of Us」には、前作「Anytime Anywhere」の優しさを受け継ぎつつ、ヒンメルがフリーレンを思うような“見えない場所からでも支える強い愛”を込めた。ヒンメル役・岡本信彦の言葉から受け取った感情、そして言葉にしない深い愛情を、歌で表現したという。そんなmiletが、どうしても「理解したいこと」とは。

milet 撮影:宮田浩史

『葬送のフリーレン』2期のエンディングテーマ決定で涙「震えて……」

――TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期でも、第1期から引き続きエンディングテーマを担当されるということで、おめでとうございます。miletさんご自身も原作からのファンでいらっしゃいますが、第2期のエンディングテーマに決定したときの心境を教えてください。

第1期のエンディングテーマを担当させていただいたときも、とても嬉しかったです。第1期も皆さんと同じリアタイ組でしたし、放送が終わってからも、『葬送のフリーレン』の展示会に行ったり、原作を追いかけたり、いちファンとして活動させていただいていました。

第2期のお話が来たときは、「まさか!」と思って、本当にびっくりしましたし、嬉しくて、感動で震えて泣きました。

――今回のエンディングテーマ「The Story of Us」を拝聴しました。第1期のエンディング「Anytime Anywhere」と共通するテーマ性がありつつも、やはり少し違ったイメージを感じさせる楽曲に感じました。

「Anytime Anywhere」は“どこにいても、何をしていても、あなたを思っているよ”という、優しい気持ちが強かったのですが、今回の「The Story of Us」は、それよりももっと強い気持ち。ヒンメルがフリーレンを思うような……“いつでも見えないところでも、本当に心の内側から支えているよ”というような、そんな強い気持ちを、歌で描けるようにという思いを込めて書きました。

――なるほど、ヒンメルがフリーレンを思う心情を描いているのですね。

フリーレンへの気持ちが自分自身と重なっていたのか、全く難しくなく自然と制作できたんです。私自身もフリーレンを心の底から愛していますし、それが恋愛的な気持ちではなく、家族としてというか……とにかく心の底から愛しているので、ヒンメルの感情と似ているところがあったのかもしれません。

以前、ヒンメル役の岡本信彦さんがインタビューで、「フリーレンに対してのセリフは、全部セリフの後に慈愛を込めて“愛してるよ、フリーレン”とついているような気持ちで話している」とおっしゃっているのをお見かけしたんです。

そんな気持ちを込めてセリフをおっしゃっているんだと思って、そういったことを意識しながらアニメも見ていたので、言葉に出さないでも、言葉の中に詰まっているヒンメルの慈愛がとても伝わってきて。それを歌にも載せられるようにと思いながら、曲を書きました。

――ヒンメルと同じ気持ちを持っていたからこそ、難しくなかったと。では、今回の楽曲制作はスムーズに進んだのでしょうか?

思いがこもりすぎて、実は『葬送のフリーレン』のエンディングテーマ用のデモ曲が、6、7曲ぐらいできたんです。その中からどれを選びますか? というくらい、たくさんの楽曲ができました。

もし魔法が使えるなら――「これは現代人にはなくてはならない」

――その中から選ばれた珠玉の1曲が今回の「The Story of Us」なんですね。ここからは作品にちなんだ質問をさせてください。『葬送のフリーレン』の大ファンであるmiletさんですが、もし作中の魔法が使えるとしたら、どの魔法を使いたいですか?

いっぱいありますね! いっぱいあるけど……やっぱりフェルンが教えてもらった「服の汚れを綺麗さっぱり落とす魔法」! これは現代人にはなくてはならない魔法ですよね!

――洗濯機でもいいのではと思ってしまいました(笑)。

いろんな家事がある中で、洗濯ほど簡単なものってないじゃないですか? スイッチを押せばいいだけなのにそれが大変!私はそれが悩みなので、フェルンはいい魔法を教えてもらいましたね! 本当にナイスチョイスだと思います。

愛犬・ジャンへの思いあふれる

――言われてみれば、簡単なことほど腰が重くなってしまいますよね。また、今作の大きなテーマは、「フリーレンが人間を理解していく旅」だと思います。miletさんがもっと理解したいと思うこと、新たに知ってみたいことを教えてください。

私、昨年5月から犬を飼い始めたんです。ゴールデンレトリーバーの男の子でジャンくんというのですが、やっぱり犬のことは理解したいです! 言葉を話せないし、本能のままに動くからこそ、この子は何を考えて、何を言いたいんだというのは、いつも考えてしまいます。

お腹の調子が悪くても元気に健気に振る舞うし、食欲がないのに楽しそうに笑うし……「何を考えているんだよ、ジャンくん!」といつも話しかけているので、この子の言葉だけは理解したいなと思ってしまいます。