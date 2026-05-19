ソニー・ミュージックエンタテインメントは5月30日より、バンダイナムコエンターテインメントとBANDAI SPIRITS ホビーディビジョンと共同で運営する「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」サービスを追加開催することに。5月18日より予約受付がスタートしている。

「ハイクオリティ・ガンプラスキャン」は、顧客がカスタマイズしたガンプラを、SMEが開発を主導した高精細3Dスキャン筐体「SCANOSYS🄬(スキャノシス)」を用いてスキャンすることで、こだわりの微細な加工までも再現された高品位な3Dモデルデータを生成・提供するサービス。

デジタルコンテンツを追加購入することで、自身のガンプラの3Dモデルデータをもとにジオラマムービーを作成したり、アクションシミュレーターで自分のガンプラを自由に操作し、敵機を倒すスコアアタックに挑戦したりすることができるという。

提供期間は5月30日～9月27日まで。完全予約制かつ有料での提供予定となっており、5月18日より予約受付がスタートしている。会場は、「ダイバーシティ東京」(東京都江東区)にある「THE GUNDAM BASE TOKYO」。

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