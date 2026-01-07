オンラインストア「ちいかわマーケット」に、新たなかわいい「ちいかわ」シールが登場します。

1月9日11時より発売される「ウォーターインシール」(594円)は、ぷにっとしたクリア素材の中に、星のデコレーション入りの水を封じ込めたシール。ゆらゆらキラキラとした見た目も楽しいアイテムです。

ちいかわマーケット公式Xがポストした告知には、「何この私の好きな物詰め合わせシール、、、。」「ウォーターシールとかシャカシャカシール世代なのでだいすきなちいかわでこのウォーターシール出るの激アツすぎるるるる」とちいかわファンからの声多数。

また、「女児たちがざわついてる…こんなん即売れ切れに決まってるやん」「これ全力いくやつ？？？？！！あー買えるかなぁ」と、加熱するシールブームで手に入れづらいのではないか、というコメントも寄せられています。