オンラインストア「ちいかわマーケット」に、新たなかわいい「ちいかわ」シールが登場します。
1月9日11時より発売される「ウォーターインシール」(594円)は、ぷにっとしたクリア素材の中に、星のデコレーション入りの水を封じ込めたシール。ゆらゆらキラキラとした見た目も楽しいアイテムです。
🌱新商品🌱— ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) January 6, 2026
『ウォーターインシール（全4種）』
各594円(税込)
星の水いり ぷくぷくシール🌌
ゆらゆら、キラキラ、ぷにっと やわらか💫
宝ものにしたくなる とくべつ感🪼#ちいかわマーケット では
1/9(金)11時発売🌱
🔻https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/CP2ROJ2Pul
ちいかわマーケット公式Xがポストした告知には、「何この私の好きな物詰め合わせシール、、、。」「ウォーターシールとかシャカシャカシール世代なのでだいすきなちいかわでこのウォーターシール出るの激アツすぎるるるる」とちいかわファンからの声多数。
また、「女児たちがざわついてる…こんなん即売れ切れに決まってるやん」「これ全力いくやつ？？？？！！あー買えるかなぁ」と、加熱するシールブームで手に入れづらいのではないか、というコメントも寄せられています。