グレイ・パーカー・サービスは1月16日11時より、「ふわもち!くまだらけ ぬいぐるみくじ」を、オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」及びナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」等で販売する。

「ふわもち!くまだらけ ぬいぐるみくじ」(1回1,100円)は、全長約50cmの特大サイズのもっちりぬいぐるみから、表情豊かなくまのおかおがデザインされたマスコットバッジまで、ふわふわもっちりのくまだらけのくじ。もっちりとした触り心地と、何とも言えない表情のぬいぐるみが、ハズレ無しのラインアップで登場する。

A賞は、全長約50cmの「もっちり特大ぬいぐるみ」(約H500×W380×D300mm)。ふわふわもちもちの触り心地で、抱き心地も抜群。それよりも一回り小さいサイズの「もっちりぬいぐるみM」(約H370×W300×D180mm)がB賞に。C賞には、「ねむいよ」「やるか」の2種類の表情の「おかおクッション」(H300×W330×D130mm)がラインアップされている。

D賞には、暑さで溶けるしかなかったくまをぬいぐるみで再現した「溶けるしかなかったぬいぐるみS」(約H150×W300×D180mm)が登場。長時間のデスクワークで疲れた手首を支えるリストレストにぴったり。

E賞には、くまの6種の表情を楽しめる「おかおマスコットバッジ」(約H85×W90~95×D60mm)が登場。ボールチェーンと安全ピンが付いているので、キーホルダーやバッジとして使うことができる。

いずれも、1月16日11時～2月6日まで、公式オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」に登場。さらに、同日より、公式グッズショップ「ナガノマーケット」および公式グッズショップ「ナガノマーケット」全4店舗でも発売される。価格は1回1,100円。

(C)nagano