タイのBLドラマ『The Boy Next World』の日本リメイク版『The Boy Next World ～並行世界の恋人～』が、2月1日19時からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占見放題配信、3月2日深夜から地上波で放送される。

『The Boy Next World ～並行世界の恋人～』

南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演する同ドラマは、追加キャストとして田野優花、荒川ちか、唐木俊輔、藤園麗、岩永洋昭、横山めぐみの出演も発表。監督の飯塚俊光氏、監督・脚本の灯敦生氏と合わせて、コメントが寄せられた。

田野優花

柚木ゆとり役を演じさせていただきました田野優花です。

出演が決まり、まずは率直にとても嬉しかったし撮影が楽しみでしかたなかったです！

相方の荒川ちかちゃんは初めましてなのに積極的に話しかけてくれたおかげですぐに打ち解けて、芝居も本当にやりやすくて、なりかがちかちゃんで本当に良かったとまわりにたくさん話してました(笑)

私が出演するシーンはわりとクスッと笑えるシーンになってると思うのでぜひそこも楽しんでください！

荒川ちか

桃田成香役を演じさせていただきます、荒川ちかです。

出演が決まったとき「並行世界で描かれる恋ってどんな形なんだろう？」と、想像するだけで胸が高鳴りました。

タイの原作が持つ魅力的な世界観の中に参加できたことを、とても嬉しく思っております。

主演のお二人をはじめ、キャスト・スタッフの皆さんが本当に温かく、現場はいつも明るくて、楽しく撮影させていただきました！

ぜひ配信・放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです。

唐木俊輔

足立裕太 役を演じさせて頂きました、唐木俊輔です。

出演が決まった時、自分がどのようにこの作品に関わっていけるのか楽しみで頭の中で何回も想像を膨らませました。

足立は場の空気が読めず、つい余計な発言をしてしまうものの、どこか憎めない、そんなキャラクターです。

この物語の良いスパイスになってくれていることを願って配信・放送を楽しみにしております

藤園麗

今回この作品に参加させていただき撮影を通してたくさんのことを学ぶことができました。

自分の中で初めての役柄だったので緊張しましたが、しっかりと向き合いながら取り組めました。

素敵な作品になっていると思いますので、ぜひ配信・放送を楽しみにしていただけたら嬉しいです！

岩永洋昭

今作において、私自身はポイントポイントの出演だったので、途中から参加させて頂く形で、どんな雰囲気の現場なのか少し不安もありましたが、スタッフ＆キャストの皆さん本当に温かく、一生懸命で、素敵な現場だなと感じながら自分も精一杯演じさせて貰いました。

若い出演者の皆さんも、体当たりの演技をしていらっしゃったので、視聴者の皆さんと同様に、配信・放送が待ち遠しいです。

皆さん、どうぞお楽しみに。

横山めぐみ

以前出演したドラマで脚本を担当され、信頼を寄せている灯敦生さんより、“大切な役どころ”ということでご縁をいただきました。とても嬉しかったです。

台本が送られてきて読んでみたところ、想像していたものとは正反対のインパクトの強い役だったので驚き、どんなふうに演じようかとワクワクしました。

並行世界の恋人とは？主人公・沙羅とどのように対峙していくのか、ぜひ楽しみにご覧ください。

監督：飯塚俊光氏

以前からBLドラマに挑戦してみたいと思っていたので、お声がけをいただいた時はとても嬉しかったです。

本作は、ひとことで説明しきれない作品です。

純愛であり、サスペンスであり、SFであり、コメディであり…観るたびに感じ方が変わり、気づくとまた見返したくなる、クセのあるドラマになりました。

ぜひ何度も楽しんでもらえたら嬉しいです

監督・脚本：灯敦生氏

全体構成・脚本・監督で参加させていただきました、灯敦生です。

三度目のMAME先生作品、二度目のしょまたく、ラブシースタッフ陣再会など、感謝が止まらぬ本作。

個人的に過去ご一緒した植村颯太さんや、横山めぐみさん、旧友でもある田野優花さんにご出演いただけて、初めましての素敵な出会いも含め、強い縁を感じる作品です。

数奇の宿命で結ばれた恋を、運命のしょまたくと贈る唯一無二のボネクワ。ご期待ください！