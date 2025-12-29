バンダイスピリッツは、「一番くじ 桃源暗鬼 弐」(1回790円)の全ラインナップを公開した。店頭販売は2026年1月23日より順次発売予定、オンライン販売は2026年1月26日11:00より販売開始予定。取扱店はローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。

今回、一番くじ初フィギュア化のアイテムや、一番くじオリジナル衣装での 描き起こしイラストを使用したアイテムやぬいぐるみマスコットがラインナップに加わる。

A賞 一ノ瀬四季 フィギュア(全1種)

血蝕解放状態の一ノ瀬四季がフィギュア化。豪華エフェクト付きの目を引く存在感。

B賞 ぬいぐるみマスコット（全4種・選べる）

淀川真澄、桃華月詠、桃角桜介、桃寺神門のかわいいぬいぐるみマスコット。ボールチェーン付きなので鞄につけたりもできる。

C賞 ビッグメタリックアートシート（全2種・選べる）

一番くじオリジナル衣装での描き起こしを使用したメタリック加工が施された豪華仕様。

D賞 アクリルスタンド（全7種・選べる）

一番くじオリジナル衣装での描き起こしを使用したアクリルスタンド。飾ったり持ち歩いたりしやすいサイズ感。

E賞 クリアポスター（全7種・選べる）

一番くじオリジナル衣装での描き起こしを使用したクリアポスター。

F賞 ラバーチャーム～鬼機関～（全10種・選べない）

鬼機関のみんながきゅんキャラいらすとれ～しょんずのラバーチャームで大集結。

G賞 ラバーチャーム～桃太郎機関～（全7種・選べない）

桃太郎機関のみんながきゅんキャラいらすとれ～しょんずのラバーチャームで大集結。

H賞 ミニ色紙（全7種・選べる）

一番くじオリジナル衣装での描き起こしを使用したミニ色紙。飾ったりコレクションして楽しめる。

ラストワン賞 無陀野無人 フィギュア

最後の1個を引くと手に入るラスト腕章は、血蝕解放状態の無陀野無人がフィギュア化して登場。エフェクトがついた豪華仕様。

ダブルチャンスキャンペーン

「一番くじ 桃源暗鬼 弐」ダブルチャンスキャンペーンでは、「ラストワン賞 無陀野無人 フィギュア」と同一の「無陀野無人 フィギュア」があたる。当選数は30個。キャンペーン期間は発売日～2026年04月末日。