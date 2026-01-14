NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(毎週日曜20:00～)の新キャストが14日に発表され、黒田官兵衛役を倉悠貴が演じることが明らかになった。大河ドラマ初出演となる。

倉悠貴

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役は池松壮亮。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。

このたび、秀長・秀吉の心強い味方となる軍師・黒田官兵衛役に倉悠貴が決定した。黒田官兵衛は、秀吉に仕えた軍師。織田と毛利の勢力争いの前線・播磨（兵庫県西部）で小寺家に仕えていたが、秀吉が播磨攻略を任されたことを機に、率先して秀吉の配下に入る。竹中半兵衛に対抗心を燃やす。

倉は「オファーをいただく前から、一視聴者として拝見する予定だったので、とても驚きました。歴史ある大河ドラマで、黒田官兵衛という大役を仰せつかり、光栄です」とオファーを受けたときの心境を告白。

そして、「天才軍師として名高い黒田官兵衛ですが、若さ故野心を持つ彼がどう大成していくのか、この『豊臣兄弟！』でしか観ることができない官兵衛を観れると思います。錚々たる俳優陣の中、尽力します」と意気込んでいる。

また、信長の長男・織田信忠役に小関裕太、信長の三男・織田信孝役に結木滉星、若いころから秀吉に近習として仕える加藤清正役に伊藤絃、加藤清正と同様、秀吉に近習として仕えた、子飼いの家臣・福島正則役に松崎優輝、信長に小姓として仕え、のちに家老となる池田恒興役に堀井新太、織田家重臣・滝川一益役に猪塚健太が決定。小関、結木、伊藤、松崎、猪塚は大河ドラマ初出演となる。