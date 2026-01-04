ミュージシャンでタレントのDAIGOが、4日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(毎週日曜20:00～)の初回に斎藤義龍役で出演。大河ドラマ初出演を果たした。

斎藤義龍役のDAIGO (C)NHK

大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長(小一郎)役は仲野太賀、秀長の兄・豊臣秀吉(藤吉郎)役は池松壮亮。脚本は八津弘幸氏が手掛ける。

DAIGOが演じる斎藤義龍は、美濃の戦国大名。土岐氏の家臣から戦国大名となった斎藤道三の嫡子。当主となるが父と対立し、討ち滅ぼした。織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興が継ぐことに。

DAIGOは、オファーを受けた時の心境について「TTS！ ついに大河出演！ という気持ちでした」と明かし、「妻と練習もして『頑張って！』と言ってくれました！」と妻で俳優の北川景子の反応も告白。

そして、「戦国武将になれて本当にうれしかったです！ 斎藤義龍について調べて自分なりに演じました！」と撮影を振り返り、視聴者に向けて「どうも、大河俳優のDAIGOです！ 豊臣兄弟の冒険は始まったばかり。一緒に楽しみましょうぃっしゅ！」とメッセージを送った。