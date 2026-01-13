100円ショップで取り扱う文房具のメーカー「GAIA/ガイア」より、心の平成女児が大騒ぎしそうなシールが登場、Xで話題になっています。

セリアで発売中の「シール メモリーデコ」(JAN:4580424668339)は、ピンクでまとめられたプリンセスな雰囲気がガーリーで可愛い柄と、平成レトロテイストでカラフルポップなロゴが入った柄の2柄展開。

大きめサイズに、ギラギラなホログラム素材のかわいいデザインで、「Thank you」「卒業」「Congrats to us」など、卒業シーズンらしいワードが並びます。季節柄、卒業式や歓送迎会など、アルバムや色紙をデコるのにもぴったりなアイテムです。

この投稿は5000件以上のいいねが寄せられており、「平成と令和要素が絶妙に混ざってる。かわいい。」「超平成女児女児でテンションアガル」「ラメはあるほどいいよね」「このテンションの推し活シールも出して欲しい♪」とコメントが多数寄せられています。