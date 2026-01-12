バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より「くるっと変身! ジュエルキュアウォッチ」(5,390円)、「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ スペシャルセット」(6,490円)を1月31日に発売する。

「くるっと変身! ジュエルキュアウォッチ」

「くるっと変身! ジュエルキュアウォッチ」は、名探偵プリキュアが使用する変身アイテム。付属のプリキュアマコトジュエルをセットすると、キュアアンサーとキュアミスティックの変身遊びが楽しめる。小技遊びは3つ、また全18種のプリキュアのセリフも収録。首から下げられるストラップ付き。

セット内容は、ジュエルキュアウォッチ、プリキュアマコトジュエル(キュアアンサー変身ver.)、プリキュアマコトジュエル(キュアミスティック変身ver.)。

「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ スペシャルセット」

「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ スペシャルセット」は、「ジュエルキュアウォッチ」と「プリキュアマコトジュエル」4種のセット。付属のプリキュアマコトジュエルをセットして、プリキュアの変身遊びや、番組オープニング曲・エンディング曲を楽しむことができる。

セット内容は、ジュエルキュアウォッチ、プリキュアマコトジュエル（キュアアンサー変身ver.）、プリキュアマコトジュエル（キュアミスティック変身ver.）、プリキュアマコトジュエル（オープニングver.）、プリキュアマコトジュエル（エンディングver.）。

また、「くるっと変身！ジュエルキュアウォッチ スペシャルセット」と同日発売の「のぞいて見つめてジュエルで浄化♪ プリキットミラールーペ」がセットになった「ジュエルキュアウォッチ＆プリキットミラールーペセット」(11,330円)も1月31日に発売する。

史上初「探偵」のプリキュア『名探偵プリキュア!』 舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ。そして、その物語の舞台は1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから話が始まる。時代をこえてプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語が描かれる。 テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことがある。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

(C)ABC-A・東映アニメーション