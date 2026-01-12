バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」(6,930円)を1月31日に発売する。

「おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♥おしゃべりポチタン」は、キュアアンサーとキュアミスティックのおとも妖精「ポチたん」のお世話遊びがたっぷりできるアイテム。おでかけ肩ひもを付け替えて、おうちでお世話とポシェットの2wayで遊べる、ポチタンのおしゃべりぬいぐるみだ。

プリキュアマコトジュエルをセットした回数に応じてポチタンのおしゃべり内容が３段階に成長！ ポチタンの成長段階と、セットするプリキュアマコトジュエルによって、おしゃべり内容が変わる。また、なでなでお世話と、付属のミルクを用いたミルクお世話でも遊べる。

セット内容は、おしゃべりポチタン、カバーパーツ、プリキュアマコトジュエル（ポチタンver.）、ミルク、おでかけ肩ひも。







史上初「探偵」のプリキュア『名探偵プリキュア!』 舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ。そして、その物語の舞台は1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから話が始まる。時代をこえてプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語が描かれる。 テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことがある。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

(C)ABC-A・東映アニメーション