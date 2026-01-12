バンダイは、2026年2月1日より放送開始するプリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア!』より「タッチで学んで♪謎解きレッスン！ プリキットブック」(9,900円)を1月31日に発売する。

「タッチで学んで♪謎解きレッスン！ プリキットブック」は、名探偵プリキュアが使用する、全14ページの本とタッチペンのセット。付属のタッチペンで本をタッチすると、キャラクターのセリフやメロディ、効果音が鳴る。

『名探偵プリキュア！』アニメ本編と同じようにマークをなぞってなりきるほか、探偵ゲームや、50音、数字や音楽など、プリキュアと楽しく学べるレッスンが盛り沢山の商品。ネイティブ英語音声や難易度別のゲームを収録しており、長く遊ぶことができる。

セット内容は、プリキットブック1式（本、タッチペン各1個）。







史上初「探偵」のプリキュア『名探偵プリキュア!』 舞台は「1999年」。『困っている人を助けたい』そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちが今回の主人公だ。そして、その物語の舞台は1999年。不思議な力に導かれ、主人公が現代から1999年にタイムスリップするところから話が始まる。時代をこえてプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語が描かれる。 テーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」。様々な情報が溢れる現代において、「真実」が「嘘」に、「嘘」が「真実」になってしまうことがある。「誰か」の考えを答えとするのではなく、「自分」はどのように見て、感じたのか。自分自身で考えて、“答え”を出していくことの大切さを子供たちに伝えていく。

(C)ABC-A・東映アニメーション