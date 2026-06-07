有吉弘行「爆笑問題・太田さんが、鶴瓶さんのパンツを脱がそうと…」ダチョウ倶楽部40周年感謝祭で起きた大騒動とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月31日（日）の放送では、有吉もMCとして参加したイベントについて振り返りました。

◆粗品の活躍ぶりをべた褒め

この日の有吉は、5月25日におこなわれたイベント「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！～来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ～」の舞台裏を語りました。

イベントには、片岡鶴太郎さんや出川哲朗さん、爆笑問題などの豪華ゲストが登場しましたが、有吉は、イベント前に放送作家の高田文夫さんから「お前だけが頼りだ」と書かれた差し入れを受け取ったことを明かし、「生き字引に素晴らしい差し入れをいただいて大満足です」と喜びの声を挙げます。

また、イベント中は霜降り明星・粗品さんが、肥後克広さん、寺門ジモンさんとコントを披露したり、バラエティ番組「アメトーーク!」（テレビ朝日系）で上島竜兵さんがやっていた「説教部屋」を再現したりするなど、八面六臂の活躍を見せてくれたと言い、「粗品がいなかったら、（イベントが）大変なことになっていた」「立派なダチョウ倶楽部の一員として活躍してくれて良かったよ。出川さんも楽しそうにしていた」と話します。

続いて、ダチョウ倶楽部の定番芸「熱湯風呂」のコーナーの話になり、「最後に（笑福亭）鶴瓶さんが来てくれたけど、鶴瓶さんなんてもう記憶にないよ。ただお湯につけて終わり。あんな大御所が来てさ、お湯につけて終わりだよ（笑）」と苦笑いを浮かべます。

その際、鶴瓶さんが危ない体勢でお湯に入ってしまい、大慌てで助けようとしたカンニング竹山さんが、マイクを熱湯風呂に落としたハプニングもあったと言い、「もう音声さんカンカンだよ、高いんだからマイクなんて。鶴瓶さんが気絶するぶんにはいいんだよ、お金はかからないから。マイクはお金がかかるんだから、まずマイクを置いてから鶴瓶さんを助けに行かないと」と毒舌交じりに指摘すると、すかさず山本が「何てことを言うんですか！ マイクは換えがありますけど、鶴瓶さんは換えが効きませんから」とツッコミを入れます。

ほかにも有吉は、同じ熱湯風呂のシーンで、「太田（光）さんが、鶴瓶さんのパンツを本当に脱がそうとするから大変なことに……。会場側から『絶対にパンツだけは脱がさないでください』って言われていたから、肥後さんも真っ青になっていた（笑）」と振り返ると、会場で見ていた山本も「みんなで（パンツを脱がさないように）止めに入って、ああいうのも生の醍醐味を感じましたよ」とうれしそうに語っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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