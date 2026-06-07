今年7月で12周年を迎える大宮セブンと大宮ラクーンよしもと劇場が、アニバーサリー当日である7月7日に12周年記念イベントを開催する。さらに、大宮セブンにちなみ、日頃の感謝を込めた『7(セブン)大感謝祭企画』の実施が決定した。

大宮セブンと大宮ラクーンよしもと劇場が12周年記念イベントを開催

過去の傑作ライブ12公演の再配信も

7月7日に行われるイベントは、『大宮セブン12周年記念寄席』、『大宮セブン12th Birthday Party!』、『大宮セブンライブ』の3公演。チケットは、FANYチケットにて6月7日(12:30〜)より先行受付を開始している。

『7(セブン)大感謝祭企画』では、大宮セブン6組×各2公演の計12公演の主宰ライブが開催されるほか、ジェラードン・アタック西本描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売や、ファンからのアンケートを元にした過去の傑作ライブ12公演の再配信など、アニバーサリーにふさわしい豪華なラインナップを届ける。