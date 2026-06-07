ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)」と、グルメエックスとのコラボ商品「宅麺ダウプラーメン ダウちゃん(醤油)」「宅麺ダウプラーメン プラちゃん(豚骨魚介)」の2種類が、7月11日(12:00〜)に発売する。

ダイアン津田「ごいごいすーな味を楽しんで欲しいです」

「DOWNTOWN+」で2026年3月に配信された「松本人志と〇〇したい!」の中で、ゲストのダイア ン・津田篤宏が松本とともに理想のラーメンづくりに挑戦。番組内で生まれたアイデアをもとに完成した二人のこだわりが詰まったラーメンが、宅麺.comで商品化された。

津田は、休日に自宅で鶏ガラからじっくりスープを煮込み、チャーシューも自家製で仕上げるほどのラーメン好きとして知られていて、スープや麺、具材などについて2人で意見を交わしながら、理想の一杯を形にしていった。

今回の商品化にあたり、津田は「松本さんと僕の好みを擦り合わせて出来たサイコーの2種類のラーメンです! ごいごいすーな味を楽しんで欲しいです」とコメントを寄せている。