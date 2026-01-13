15歳で出産、待ち受けていたのは冷たい周囲の視線…14歳で母になる決意をした女性の葛藤に加護亜依も言葉を詰まらせる　『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#2が、13日(23:00〜)に配信される。

加護亜依が10代で出産した女性を取材

13日配信の#2では、タレント・加護亜依が10代で出産した女性たちのもとを訪れ、ドラマの題材にもなった“14才の母”のリアルと、その後の人生をレポートする。今回、加護が取材するのは、14歳で妊娠し15歳で出産した女性と、15歳で妊娠し16歳で出産した女性の2名。10代で母となった彼女たちに待ち受けていた現実に迫る。

1人目、現在21歳のルナさんは、中学3年生(14歳)の冬、4歳年上の建設業の彼氏と交際していた際に妊娠。「高校に入ってすぐぐらいに『生理が来てないな』と思って、妊娠検査薬を彼氏に買ってきてもらった。そしたら陽性で……」と当時を振り返り、「正直、嬉しかった。私的には産んであげたいと思った」と語る。

一方で、妊娠の事実は彼氏以外には誰にも打ち明けられず、妊娠9カ月に入るまで周囲に隠し続けていたという。しかし、あることをきっかけに母親に知られてしまい……。さらに、15歳で出産したルナさんを待ち受けていたのは、想像以上に冷たい周囲の視線。14歳で母になる決意をしたルナさんの葛藤に、加護も思わず「つらいよね」と言葉を詰まらせる。

