壱番屋は、1月17日より、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で、60周年を迎えるウルトラマンシリーズと特別コラボした「ウルトラ創業祭2026」を開催する。

「ウルトラ創業祭」キャンペーン概要

実施期間：2026年1月17日～2月28日

対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋

応募条件・方法など：特設サイトを参照のこと

※東京競馬場店、京橋エドグラン店、中京競馬場店、ナゴヤドーム店、吹上ホール店、Maker’s Pier 店、名古屋 JR ゲートタワー店、セントレア店、京都競馬場店、愛知医科大学店、中山競馬場店、小倉競馬場店、ＥＸＰＡＳＡ足柄下り店、ＫＩＴＴＥ大阪店を除く。(2026年1月17日現在の情報)

ウルトラヒーローたちを刻印!“オリジナルスプーン”を抽選でプレゼント

「グランド・マザー・カレー」(1月17日発売)、「ローストチキンスープカレー」、「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」(2月1日発売)のいずれか1食を注文すると、スピードくじを1枚進呈する。宅配および配達代行は対象外。

当たりが出たら、ウルトラヒーローの刻印を施した特別仕様のオリジナルウルトラスプーンをプレゼント。ウルトラヒーローの刻印は、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンオメガの4種類。全店合計15万本(全4種、各3万7500本)を用意、スプーンの種類は選べなし。。

チャレンジ券が出たら、郵送で送ると「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が抽選で800名様に当たる。

期間は1月17日～2月28日、スピードくじの配布は、各店なくなり次第終了。チャレンジ券での応募の締め切りは、2026年3月7日(当日消印有効)。

|I@002.jpg,caption|

キャンペーン対象メニュー

キャンペーン対象メニューは、「グランド・マザー・カレー」(1,060円、1月17日発売)、「ローストチキンスープカレー」(1,110円)、「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」(1,160円、2月1日発売)

オリジナルグッズが当たる!全メニュー対象のレシート応募キャンペーン

1月17日～2月28日の期間中、注文合計1,000円(税込)以上のレシート画像をキャンペーン特設サイトへアップロードし、必要事項を入力して応募するとオリジナルグッズが当たる。応募は2026年3月7日23:59まで。配達代行は対象外。

賞品

A賞：ウルトラヒーローや怪獣が刻印されたオリジナルスプーンセット 100名様

B賞：オリジナルウルトラスプーン コンプリートセット(金メッキ) 50名様

C賞：NeCo壱×ウルトラマンシリーズ オリジナルぬいぐるみ(いずれか1体) 60名様

D賞：壱番屋グループ共通お食事券 1,000円分(税込) 100名様

来店でオリジナルフォトフレームがもらえる

キャンペーン期間中、店頭のメニュー表にあるQRコードを手持ちのスマートフォンで読み取ると、オリジナルのウルトラマンシリーズデザイン・スマホ用フォトフレームで、ウルトラヒーローとの写真撮影を楽しめる。

公式X フォロー＆リポストキャンペーン

キャンペーン期間中、カレーハウスCoCo壱番屋 公式Xアカウント(@curryichibanya)をフォローし、対象ポストをリポストするだけで応募が完了するプレゼントキャンペーンを実施する。

表はウルトラマン、裏はバルタン星人のシングルサイズのかけ布団カバーと本体、枕カバーと本体のセット「ウルトラマン＆バルタン星人布団セット」を抽選で10名にプレゼント。詳細はカレーハウスCoCo壱番屋 公式Xアカウントを確認のこと。

小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店をラッピング!

「祖師ヶ谷大蔵」の「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋 小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」(東京都世田谷区)では、店舗の内外装をウルトラマンシリーズの特別仕様にラッピング。店内にはウルトラヒーローがデザインされた半個室ブースを設置する。

さらに、キャンペーン期間中に来店し、1,000円(税込)以上を注文すると、希望の方にオリジナルクッションシールを1枚進呈する。1会計につき1枚プレゼント、先着1,000枚限定、なくなり次第終了。